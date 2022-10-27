Usta isim Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlanıyor

Spor basınının 97 yaşında vefat eden duayenlerinden Halit Kıvanç, son yolculuğuna uğurlanıyor. Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Orhan Gencebay, Ali Kırca, Selim Soydan, Fatih Altaylı, Erol Evgin, Demet Akbağ, çok sayıda ünlü katıldı. Usta isim Halit Kıvanç, cenaze namazının kılınmasının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KIRCA: ALFABENİN 29 HARFİYLE 29 KUŞAĞA DOKUNDU

Törene katılan ünlü haber spikeri Ali Kırca, "Üzgünüz. Çok güzel bir hayat yaşadı. Hepimizin hayatına dokundu. Halit Kıvanç, Türkiye'de alfabenin 29 harfine, 29 kuşağa dokunabilen ve 29 kuşağı yakalayabilen biriydi. 97 yaşına kadar, uzun yaşadığı için değil, doğru yaşadığı yaşadığı için böyleydi. Biz onunla çok şey paylaştık. Ben 11 yaşındayken yaşadığım şehir Akşehir'e kitap imzalamaya gelmişti, ilk kitap imzalattığım insandı. O kitap şimdi yok ama o kitapta yazdıkları, yaşattıkları, sonra bize bıraktıkları ve dostluğundan kalan mirasın terekeleri yüreğimde yaşıyor. İyi ki vardı. Doğrularıyla vardı" dedi.

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