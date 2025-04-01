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Ünlü Sanatçı Volkan Konak İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

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KKTC'de konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybeden Volkan Konak için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Tören sırasında kızı Şimal Konak bayılarak ambulansa taşındı.

Önceki gün KKTC'de konser esnasında sahnede fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak için bugün İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Yoğunluk nedeniyle ünlü sanatçının kızı Şimal Konak fenalaşarak bayılırken, sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser sırasında fenalaşarak yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi dün akşam İstanbul'a getirildi. Ünlü sanatçı için bugün İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni öncesinde yoğunluk yaşandı. Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın kızı Şimal Konak, cenaze töreninde dayanamayarak fenalaştı. Baygınlık geçiren Şimal Konak daha sonra ambulansa götürülerek sakinleştirilmeye çalışıldı.

Ünlü sanatçı Volkan Konak, öğle namazı sonrası kılınacak olan cenaze namazının ardından memleketi Trabzon'a götürülecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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