Üniversite öğrencileri, 90 ihtiyaç sahibi ailenin yüzünü güldürdü

İSTANBUL - Türkiye'nin dört bir yanında alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Ramazan ayında da yardım çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede özel bir üniversitenin Kariyer Kulübü öğrencileri, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı işbirliği ile 90 ailenin yüzünü güldürdü

Türkiye'nin dört bir yanında alan el il veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Ramazan ayında yardım seferberliği başlattı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın da destekleri ve bağışçıların destekleri ile ihtiyaç sahiplerinin kapıları çalınıyor. Özellikle Ramazan ayının yardımlaşma ayı olduğunun bilinciyle yardım çalışmalarını artıran Gönül Elleri Çarşısı, özel bir üniversitesinin Kariyer Kulübü'nden 12 öğrenci ile sosyal sorumluluk projesinin tamamladı. Öğrencilerin kendi imkanları ile hazırladıkları ve içerisinde temel gıdaların olduğu yardımlar, takipleri Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından yapılan ihtiyaç sahiplerine tek tek dağıtıldı.

"Gönül Elleri Çarşısı bizlere destek verdi"

Özel bir üniversitede hukuk okuyan Tuğba Varlı," Kulübümüz olarak bir sosyal sorumluluk projesi yapmayı çok istiyorduk. Çok yakın bir arkadaşım ile birlikte Ramazan ayı da geldiği için bu ayın güzel bereketini hep birlikte yaşamak için böyle bir projeyi başlattık. Arkadaşlarımız, ailelerimiz, sevenlerimiz bizlere destek oldular. Böyle çok güzel bir projeye ortaya çıkardık. Çevremizden, tanıdıklarımızdan, tanımadıklarımızdan çok destekler gördük. Kocaman bir aile olduk. Aileleri bulma konusunda ise Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı bizlere yardımcı oldular" dedi.

Beyza Güler ise," Bu projeyi arkadaşlarımız bizlere sundular. Biz de seve seve karşıladık. Genelde her ay toplanıp bir proje düşünüyoruz. Biz de bu projemizde bizlere yardımcı olabilecek Gönül Elleri Çarşısı ile birlikte bir şeyler yapmaya çalıştık. Tuzla Belediyesi bu konuda bizlere çok yardımcı olduk. Onlara teşekkür ediyoruz" dedi.