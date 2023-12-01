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Tutuk, "Yalova'mıza hak ettiği yatırımları kazandırıyoruz"

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Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Ankara'da bir dizi ziyarette de bulunan Başkan Tutuk, parti teşkilatıyla birlikte Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında hemşehrileri için eser ve hizmet anlayışıyla çalıştıklarını bildirdi.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Ankara programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen 163. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yer aldı.

AK Parti İl Başkan Vekili Hüseyin Özyılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, İl Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek, İl Başkan Yardımcısı Abdullah Çam ve İl Gençlik Kolları Başkanı Muaz Ceylan'ın da yer aldığı toplantıda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan alkışlarla salona girdi. Burada konuşan ve yerel seçim çalışmalarıyla ilgili partililere seslenen Erdoğan, hedefin tüm belediyeleri kazanmak olduğunu ve teşkilatın gece gündüz demeden çalışacağını bildirdi.

Başkan Tutuk, parti teşkilatıyla birlikte buradaki toplantının ardından AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya'ya ziyarette bulundu. Başkan Tutuk, AK Parti Genel Merkezi'nde ayrıca AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Bölge Koordinatörü Semiha Ekinci'ye de bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Tutuk, Ankara programı kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ile Meliha Akyol'a da birer ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretlerin adından açıklamada bulunan Başkan Tutuk, değerli milletvekilleri ile Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Semiha Ekinci'ye misafirperverlikleri nedeniyle teşekkür etti. Ankara'da yoğun bir tempoda çalışma yürütüldüğünü söyleyen Başkan Tutuk, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi bizler eser ve hizmet anlayışıyla parti teşkilatımızla birlikte Yalova'mız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gönül Belediyeciliği anlayışıyla Türkiye Yüzyılı inşası yolunda Yalova'mızda birçok çalışmayı hayata geçireceğiz. Allah'ın izni, milletimizin desteğiyle Yalova'mıza hak ettiği yatırımları kazandırıyoruz, kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan Yalova Belediyesi Mustafa Tutuk AK Parti Haberler

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