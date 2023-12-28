Tutak Kaymakamı Okul ve Kurumları Ziyaret Etti

Tutak Kaymakamı Erkan Adıbelli, ilçede bulunan okul ve kurumları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Tutak Kaymakamı Erkan Adıbelli, İlçe Milli Eğitim Müdürü M.Necmi Karaoğlan ile birlikte okul ziyaretleri kapsamında Çukurkonak Köyü İlkokulu ve Dönertaş Köyü İlkokulunu ziyaret etti. Okullarda öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Adıbelli, eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Adıbelli, daha sonra kurum denetimleri kapsamında ilçede bulunan kurumlarda incelemelerde bulundu. Kurumları tarafından yürütülen proje ve faaliyetler hakkında denetim yapan Kaymakam Adıbelli, personellere çalışmalarında başarılar diledi.

Öte yandan Tutak Devlet Hastanesince Hastane Afet Planlama bünyesinde yangın tatbikatı düzenlendi. Tatbikata Tutak Devlet Hastanesi, Tutak Belediyesi ve Tutak 112 Acil Komuta İstasyonu Ekipleri ile başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Tatbikatta, hastanede çıkan yangına müdahale, yaralıların tahliyesi ve ilk yardım uygulamaları gösterildi. - AĞRI