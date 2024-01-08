Üye Girişi
Haberler

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Manisa'ya ziyarette bulundu

Güncelleme:
Abone Ol

Manisa Barosu tarafından düzenlenecek olan etkinliklere katılmak üzere Manisa'ya gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Manisa Barosu Başkanı Av. Ümit Rona ve beraberindeki heyet ile birlikte Vali Enver Ünlü'ye ziyarette bulundu. Vali Enver Ünlü, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyet ile Valilik makamında bir süre sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Enver Ünlü, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyete ziyaretleri sebebiyle teşekkür ederek Manisa'ya özgü ürünler hediye etti. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, misafirperverliği dolayısıyla Vali Enver Ünlü'ye teşekkürlerini iletti. - MANİSA

Manisa Barosu tarafından düzenlenecek olan etkinliklere katılmak üzere Manisa'ya gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Manisa Barosu Başkanı Av. Ümit Rona ve beraberindeki heyet ile birlikte Vali Enver Ünlü'ye ziyarette bulundu.

Vali Enver Ünlü, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyet ile Valilik makamında bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Enver Ünlü, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyete ziyaretleri sebebiyle teşekkür ederek Manisa'ya özgü ürünler hediye etti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, misafirperverliği dolayısıyla Vali Enver Ünlü'ye teşekkürlerini iletti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Manisa Etkinlik Hukuk Yerel Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title