Türkiye Barolar Birliği Başkanı Manisa'ya ziyarette bulundu

Manisa Barosu tarafından düzenlenecek olan etkinliklere katılmak üzere Manisa'ya gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Manisa Barosu Başkanı Av. Ümit Rona ve beraberindeki heyet ile birlikte Vali Enver Ünlü'ye ziyarette bulundu.

Vali Enver Ünlü, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyet ile Valilik makamında bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Enver Ünlü, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyete ziyaretleri sebebiyle teşekkür ederek Manisa'ya özgü ürünler hediye etti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, misafirperverliği dolayısıyla Vali Enver Ünlü'ye teşekkürlerini iletti. - MANİSA