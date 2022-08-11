Tüm Emek-Der Genel Başkanı Çalışkan: "Tüm Emeklileri Kapsayacak Şekilde İntibak Yasası Çıkartılmalı"

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimler Derneği (TÜM EMEK-DER) Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, “5510 sayılı yasa maalesef her gün bizi kötüye götürmekte, geçimimizi zorlaştırmakta. Bu ele alınarak tüm emekliyi kapsayacak şekilde intibak yasası çıkartılmalı. Bu intibak yasasında da yasalarla, dönemler boyunca emekliler arasında meydana gelen farklılıkların ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz. Bunlar uğraşlarımız içerisinde” açıklamasını yaptı.

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimler Derneği (TÜM EMEK-DER) Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, "5510 sayılı yasa maalesef her gün bizi kötüye götürmekte, geçimimizi zorlaştırmakta. Bu ele alınarak tüm emekliyi kapsayacak şekilde intibak yasası çıkartılmalı. Bu intibak yasasında da yasalarla, dönemler boyunca emekliler arasında meydana gelen farklılıkların ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz. Bunlar uğraşlarımız içerisinde" açıklamasını yaptı.

TÜM EMEK-DER Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimler Derneği Burdur İl Başkanlığı'nın açılışı ve 1. Olağan Genel Kurulu'nda, tüm emeklileri kapsayacak şekilde intibak yasası çıkartılmasını ve emeklilere acilen seyyanen bir zam yapılması gerektiğini belirtti.

"BUGÜN GÜNDEMDE OLAN 5510 SAYILI YASA MAALESEF HER GÜN BİZİ KÖTÜYE GÖTÜRMEKTE, GEÇİMİMİZİ ZORLAŞTIRMAKTA"

Çalışkan şöyle konuştu:

"Belki son zam miktar olarak baya büyük görünmekte. Yüzde 42'lik zam az bir zam değildi. Ama maalesef şu güncel yaşamın içinde bizim aldığımız zamlar eridi. Şu saatte erimiş durumda. Zaten sistem 2000'den sonra emekliyi TÜFE'ye bağlamaları, bizim TÜFE'ye göre zam almamız ve TÜFE'ye göre verildiği için katsayıda ayrıldık. 2000'den sonra milli gelirden işçi ve BAĞ-KUR emeklisi zam alamadı. Memur emeklisininki hala memurlara göre devam etmekte. Bunun için çalışmalarımız var. Biz diyoruz ki; bugün gündemde olan 5510 sayılı yasa maalesef her gün bizi kötüye götürmekte, geçimimizi zorlaştırmakta. Bu ele alınarak tüm emekliyi kapsayacak şekilde intibak yasası çıkartılmalı. Bu intibak yasasında da yasalarla, dönemler boyunca emekliler arasında meydana gelen farklılıkların ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz. Bunlar uğraşlarımız içerisinde.

"BİZİM BÜTÜN MESELEMİZ AYLIK DURUMLARIMIZ"

Güncel yaşamın içinde emeklilerin maaşı şu anda erimiş durumda. Emeklilere acilen seyyanen bir zam yapılmasını istiyoruz. Hükümete talebimiz var. Çünkü biz işçi ve BAĞ-KUR emeklileri paramızı harcıyoruz, 6 ay sonra da siz bu kadar para harcadınız diye bize zam veriyorlar. Biz diyoruz ki, tamam bunu veriyorsunuz, üzerine bize refah payı verin, geçinme payı verin diyoruz. İnşallah olacak. Tabii bunların olması için biz ne kadar uğraşırsak uğraşalım sizlerin bizim yanımızda olması lazım. Bugün 14 milyona yaklaşan emeklinin oy potansiyeli 35-40 milyon. Şu şekle göre Türkiye'nin oy potansiyeli 60 milyon civarına geldiği söyleniyor. Biz bu yaştan sonra siyaset yağacağız, A olsun B olsun diyecek bir şeyimiz yok. Bizim hakkımızı kim verirse biz de ona destek vermek için uğraşacağız. Bizim bütün meselemiz aylık durumlarımız.

"SAĞLIK DEVLETİMİZİN BİZE VERMESİ GEREKEN ANAYASAL BİR HAKTIR"

Bizim ikinci sorunumuz sağlık sorunlarımız. Sağlık hizmeti daha çok yaşlı insanlara gerekli olan bir hizmettir. Gençliğimizde 3 ayda 6 ayda bir doktora giderken bugün ayda 3 defa 5 defa doktora gidiyoruz. Onun için sağlık devletimizin bize vermesi gereken anayasal bir haktır. Sağlıktaki katkı paylarının kaldırılması. Artı bugün Devlet hastanelerinden randevu almamız zorlaştı. Sağlık ocağına gidiyoruz, ilacımızı yazdırabiliyoruz. Devlet hastanesine biz niye gidiyoruz? Uzmanın görmesi gereken bir rahatsızlığımız var ki hastaneye gidiyoruz. Hastaneye gidiyoruz, uzman tedaviye başlaması için görüntülemeye havale ediyor, görüntüleme 3 ay sonraya gün veriyor. Laboratuvara gidiyor 1 ay sonraya gün veriliyor. Haliyle bunlar bizi zorlamakta. Bu seferde özel hastaneye gitmek mecburiyetinde kalıyoruz, istemeyerek özel hastaneye gidiyoruz. Zannediyorum şu anda 300 liradan aşağıya özel hastane yok. Peki devlet ne demiş, "Yüzde 200'e kadar fark alabilirsiniz" diyor. Peki bu yüzde 200 neyin yüzde 200'ü? Bunu biliyor muyuz? Diyorlar ki "Amca senin şu kadar çıkıyor farkların, şu kadar vereceksin" bir de üzerine diyor ki, "Amca senin ki 100 lira çıktı da senden 80 lira alayım" diyor. Doğru mu bilmiyorum. Mesele şu; sosyal güvenliğin özel hastaneye ödediğinin yüzde 200'ünü, iki katını alması lazım. Ama maalesef bizimkiler çok ileri gittiler. Kimsenin de buna bir şey dediği yok. Çünkü özel hastaneler "Ben bu fiyata yapamam" diyor. Onun için bizler bunların kalkması için uğraşıyoruz."