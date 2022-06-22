Torbalı'da Hobi Bahçelerinin Yıkımına Devam Ediliyor

Torbalı Belediyesi, Dirmil'de gerçekleşen yıkımın ardından ilçenin farklı bölgelerinde inşa edilen hobi bahçelerinin de yıkılacağını açıkladı. Belediye tarafından, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Valilik'ten gelen talimatlar ve CİMER'e gelen şikayetler doğrultusunda hobi bahçelerine yapılan yapıların hepsini yıkmaya devam ediyoruz" denildi.

İzmir Torbalı'da, 200 ile 500 metrekare arasında parsellere bölünerek kurulan kooperatiflere üye olanlara noter satışıyla verilen hobi bahçelerinde inşa edilen yapılar için yıkım kararı alınmıştı. 'Hobi bahçelerine' yönelik kanun teklifinin yasalaşması üzerine, belediyelere 'gerekenin' yapılması için tebligat gönderilmişti.

Tarım arazilerine hobi bahçeleri adı altında da olsa konut yapılamayacağını belirten bakanlık talimatıyla, Torbalı'da yıkımlara devam ediliyor. Şimdiye dek, inşa edilen 15 yapının yıkılarak yeniden tarım arazisi haline getirilmesi sağlandı.

Torbalı Belediyesi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"TARIM ALANLARINI YOK ETMELERİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

"İlçemizde tarım alanlarından rant elde edenlere ve köylünün elinden tarlaları alıp para kazanma hırsı ile tarım alanlarımızı yok etmek isteyenlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. İlçemizde bulunan bu yapılar, belirlediğimiz program dahilinde yıkılmaya devam edecek."

ANKA / Yerel