Torbalı Belediyesi, Ayrancılar ve Yazıcıbaşı Mahallelerine Mobese Kamera Sistemi Kurdu - Haberler

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Torbalı Belediyesi, Ayrancılar ve Yazıcıbaşı Mahallelerine Mobese Kamera Sistemi Kurdu

ANKA - Yerel
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Torbalı Belediyesi, Ayrancılar ve Yazıcıbaşı Mahallelerine Mobese Kamera Sistemi Kurdu

İzmir Torbalı Belediyesi, ilçe jandarma komutanlığının talebi üzerine Yazıcıbaşı ve Ayrancılar Mahallesi'ne MOBESE kamera sistemi kurdu.

İzmir Torbalı Belediyesi, ilçe jandarma komutanlığının talebi üzerine Yazıcıbaşı ve Ayrancılar Mahallesi'ne MOBESE kamera sistemi kurdu.

Torbalı Belediyesi nüfusu 65 bine dayanan Ayrancılar ve Yazıbaşı mahallerini kapsayan bölgeye Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) sistemi kurdu. Bölge sakinlerinin huzurunu bozan olayların yaşandığı bölgelere kameralar yerleştirildi. Yaklaşık iki haftadır kullanılmaya başlanan kameralar, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı'nın hizmetine de sunuldu. Kurulan kamera sistemi ise trafik ihlallerinin azaltılması, yurttaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden girişimlerde bulunanların tespit edilmesi amaçlanıyor.

"SUÇ ORANININI AZALTMAK İÇİN"

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, yaptıkları çalışmalarda yurttaşların huzurunu düşündüklerini belirterek, "Artık vatandaşlarımız kafalarını yastığa daha rahat koyacak. Ayrancılar ve Yazıbaşı bölgelerimizde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, trafik ihlallerini denetleyerek kazaların önüne geçmek, olası suç olaylarını azaltmak için MOBESE kurulumunu kısa süre önce tamamladık. Vatandaşlarımızın güvenlikleri her şeyden önce geliyor. Bu büyük hizmetin kıymetli hemşehrilerimize ve ilçemize hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

ANKA / Yerel

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