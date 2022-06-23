Torbalı Belediye Başkanı Tekin'den Ayrancılar'a Şampiyonluk Hediyesi

İzmir Torbalı'da Ayrancılar Gençlik spor'un şampiyonluk kutlamalarına katılan Belediye Başkanı Mithat Tekin, şampiyon takıma ve Ayrancılar'a şampiyonluk hediyesi olarak yeni spor kompleksi müjdesi verdi.

Tarihinin en önemli başarısına imza atan Ayrancılar Gençlikspor, dün Ayrancılar Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı. Kutlamaya, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin de katıldı. Başkan Tekin, futbolcuları, teknik heyeti ve yönetimi tek tek tebrik ederek, gelecek sezon için başarılar diledi. Ayrancılar Gençlikspor Başkanı Sezai Yün de Başkan Tekin'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, plaket ve Ayrancılar Gençlikspor forması hediye etti.

TEKİN: "YENİ SPOR KOMPLEKSİMİZ AYRANCILAR'A HAYIRLI OLSUN"

Tekin, şampiyon takıma ve Ayrancılar'a şampiyonluk hediyesi olarak yeni spor kompleksi müjdesi verdi. Tekin, "Tarihi bir başarıya imza atarak şampiyon olan takımımızı kutluyorum. Önümüzdeki yıl Süper Amatör Lig'de temsilcimize başarılar dilerim. Buradan da sizler aracılığıyla şampiyon takımımıza ve Ayrancılar halkına yeni yapacağımız spor kompleksimizin müjdesini veriyorum. Yeni Pancar yolu üzerinde 11 dönümlük araziye yapacağımız spor kompleksimiz kulübümüze, ilçemize ve spor camiasına hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

ANKA / Yerel