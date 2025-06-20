Topkapı Sarayı Yaz Gecelerinde Ziyarete Açılıyor

Topkapı Sarayı Yaz Gecelerinde Ziyarete Açılıyor
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Topkapı Sarayı, 21 Haziran'dan itibaren her cumartesi akşamı gece ziyaretine açılacak. Ziyaretler, tarihî alanları ve eşsiz koleksiyonlarıyla birlikte gece ışıkları altında farklı bir deneyim sunacak.

Topkapı Sarayı, yaz gündönümünde başlayacak özel uygulamayla artık geceleri de gezilebilecek. 21 Haziran'dan itibaren her cumartesi akşamı Osmanlı'nın kalbi bu kez ziyaretçilerini tarihin ışığında ağırlayacak.

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı, yaz mevsiminin en uzun günü olan 21 Haziran'dan itibaren akşam saatlerinde ziyarete açılıyor. Uygulama kapsamında Saray, 14 Eylül'e kadar cumartesi günü 21.00 - 23.00 saatleri arasında gezilebilecek. Tarihi, mimarisi, avluları ve eşsiz koleksiyonlarıyla Topkapı Sarayı, gece ışıkları altında bambaşka bir görünüme bürünerek ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunacak.

Başlangıç ve bitiş noktası: Bab-ı Hümayun

Gün batımından sonra başlayacak olan ziyaretler, her cumartesi 21.00 ve 22.00 olmak üzere iki grup halinde gerçekleştirilecek. Biletler, saray gişelerinden temin edilebilecek. Ziyaretin başlangıç ve bitiş noktası Bab-ı Hümayun olacak. Saray'ın girişinde sesli rehber hizmeti sunulacak ve I. Avlu'daki kafeterya açık olacak.

Mukaddes Emanetler dairesi ve hazine açık

Ziyaret boyunca Kubbealtı, Silah Müzesi görülebilecek. Harem-i Hümayun'da Cariyeler Taşlığı, III. Murat Has Odası, Mabeyn Taşlığı ve Altın Yol gezilebilecek. Enderun Avlusu'nda yer alan Mukaddes Emanetler Dairesi, Arz Odası, Fatih Köşkü ve Seferli Koğuşu da güzergaha dahil. Osmanlı hazinesinin en kıymetli eserlerinden Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht da bu rotada ziyaretçilerini bekliyor.

İstanbul'u Padişahların bakışından seyretme fırsatı

Ziyaretin son durağı, 'köşkler bahçesi' olarak anılan dördüncü avlu olacak. Burada ziyaretçiler Havuzlu Teras'ta dolaşabilecek, İftariye Kameriyesi'nden İstanbul'un tarihi siluetini izleyebilecek ve Mecidiye Köşkü terasından panoramik şehir manzarasını seyredebilecek. Bu bölümdeki yapılar sadece dışarıdan görülebilecek.

Zamanın dışında br deneyim

Topkapı Sarayı'nın tarihi ihtişamı, yaz gecelerinin serinliğinde bambaşka bir ruha bürünüyor. Sarayın kubbeleri, avluları ve kutsal emanetleriyle dolu salonları, şehrin ışıkları altında farklı bir anlatım dili kazanıyor. En uzun günün ilk akşamında başlayan bu yolculuk, ziyaretçilerini zamanın dışına, tarihin kalbine davet ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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