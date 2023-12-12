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Tokat'ta manavdan alınan mandalinaların arasından çıkan bukalemun şaşkınlığı

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Tokat'ta bir vatandaş, manavdan aldığı mandalinaların arasında bukalemun bulunmasıyla şaşkına döndü. Bukalemunu evine götüren vatandaş, onu beslemeye başladı.

Tokat'ta manavdan alınan mandalinaların arasından çıkan bukalemun şaşkınlığına neden oldu.

Tokat'ta geçtiğimiz Özkan Helvacıoğlu, mandalina almak için manava gitti. Koliden poşetine mandalina doldururken karşılaştığı manzarayla şok oldu. Kasanın içerisinde tanımlayamadığı yeşil şeyin önce yaprak olduğunu düşündü. Yakından incelediğinde ise canlı olduğunu fark etti. Yapılan kısa bir araştırmadan sonra bukalemun olduğu anlaşıldı. Helvacıoğlu, bukalemunu evine götürüp beslemeye başladı.

"Tezgahta mandalinalar arasında duruyordu"

İlk gördüğünde yaprak olarak düşündüğünü belirten Özkan Helvacıoğlu, "Manava alışveriş için geldim, eve birkaç meyve alacaktım. Tezgahta mandalinalar arasında duruyordu, daha önce böyle bir canlı hiç görmedim. Mandalinalar arasında yumulmuş duruyordu" şeklinde konuştu. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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