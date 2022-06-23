Köylüler yağmur ve şükür duasına çıktı

TOKAT - Tokat'ın Pazar ilçesinde köylüler yağmur ve şükür duasına çıktı.

Pazar ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyünde bir araya gelen vatandaşlar yağmur ve şükür duası yaptı. Tarım alanlarında kuraklık yaşanmaması için toplanan köylüler, ellerini semaya açarak dua etti. Yağmur duasına katılanlara öğle namazının ardından yemek ikramında bulunuldu. Köy Muhtarı Ali Kuvvet, yağmur duasının geleneksel olarak yapıldığını belirterek, "Yağmur bu sene çok yağdı ama hem şükür hem de yağmur duası yaptık. İnşallah rabbimiz hayırlı yağmurlar verir. İnşallah bereketli olur" diye konuştu.