Köylüler yağmur ve şükür duasına çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Köylüler yağmur ve şükür duasına çıktı

İhlas Haber Ajansı - Nurhan İçmez - Yerel
 - Güncelleme:

Köylüler yağmur ve şükür duasına çıktı Tokat'ın Pazar ilçesinde köylüler yağmur ve şükür duasına çıktı.

Köylüler yağmur ve şükür duasına çıktı

TOKAT - Tokat'ın Pazar ilçesinde köylüler yağmur ve şükür duasına çıktı.

Pazar ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyünde bir araya gelen vatandaşlar yağmur ve şükür duası yaptı. Tarım alanlarında kuraklık yaşanmaması için toplanan köylüler, ellerini semaya açarak dua etti. Yağmur duasına katılanlara öğle namazının ardından yemek ikramında bulunuldu. Köy Muhtarı Ali Kuvvet, yağmur duasının geleneksel olarak yapıldığını belirterek, "Yağmur bu sene çok yağdı ama hem şükür hem de yağmur duası yaptık. İnşallah rabbimiz hayırlı yağmurlar verir. İnşallah bereketli olur" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title