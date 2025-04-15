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Tekirdağ'da Uyuşturucu ile Mücadele: Toplum Farkındalığı İçin Etkinlikler Düzenlendi

Tekirdağ'da Uyuşturucu ile Mücadele: Toplum Farkındalığı İçin Etkinlikler Düzenlendi
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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Narkorehber Timleriyle birlikte düzenlediği etkinliklerle uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor. 'Narko Nokta' faaliyetlerinde annelere ve toplumun diğer kesimlerine uyuşturucu maddelerin zararları hakkında bilgi verildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Narkorehber Timleriyle birlikte uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürerek, toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

İl Emniyet Müdürlüğünce 07-13 Nisan 2025 tarihleri arasında Çorlu, Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde gerçekleştirilen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" ve "Narko Nokta" faaliyetlerinde anneler başta olmak üzere binlerce vatandaşa ulaşıldı.

Gerçekleştirilen 5 etkinlikte toplam 5 bin 900 kişiye uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılıkla mücadele yolları ve uyuşturucuya karşı yürütülen "Bağımsızlık Seferberliği" hakkında bilgilendirme yapıldı.

Etkinliklerde ayrıca UYUMA uygulaması ve NARVAS projesi tanıtılarak, vatandaşların uyuşturucu ile mücadelede aktif rol almaları teşvik edildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin sadece güvenlik değil aynı zamanda toplumsal bilinçle yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu vurgulayarak, bu tür faaliyetlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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