Taş ocağı yerini çöplüğe bıraktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taş ocağı yerini çöplüğe bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Osman Kubilay Küçükmustafa - Yerel
 - Güncelleme:

Taş ocağı yerini çöplüğe bıraktı Rize'de yaklaşık 20 yıllık taş ocağının kullanımı sona erince çöplük olarak kullanılmaya başlandı.

Taş ocağı yerini çöplüğe bıraktı

RİZE - Rize'de yaklaşık 20 yıllık taş ocağının kullanımı sona erince çöplük olarak kullanılmaya başlandı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi kenarında bulunan 20 yıllık taş ocağının kullanımı sona erince çöplük olarak kullanılmaya başlandı. Çöplük haline gelen taş ocağına kurban atıkları, inşaat atıkları gibi çöplerin atılmasından şikayetçi olan bölge halkı buna bir çözüm bulunamıyor. Çöpler, derede bulunan nadir balık türü olan kırmızı pullu alabalıklarının da neslini tehdit ediyor. Bölge halkıda çözümü çöpleri yakmakta buluyor.

Çöplerin dereye atılmasından şikayetçi olan Rahmi Okutan, "Temiz suyuyla bilinen bir yerdi burası. Burası taş ocağına verildikten sonra bu yol genişledi. Aşağıda yol yapılınca buradan direkt bağlantı kurulabiliyor. Bizim köydeki vatandaşlar veya çevre köylerde bulunan vatandaşlar buraya çöp atıyor. Bütün çöpler buraya atılmış. Söylesek de hiçbir şey olmuyor. Burası nadir bulunan kırmızı pullu alabalıkların üreme yerlerinden biriydi. Şu an burada biraz yürüseniz bir tane bile bulamazsınız" dedi.

(HFD-EK-EZG-NSO-Y)

İhlas Haber Ajansı / Osman Kubilay Küçükmustafa - Yerel

Fırtına Ardeşen Rize Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title