Tarsus Belediyesi, 22 Ton Saman Balyasını Hayvan Üreticilerine Ücretsiz Dağıtacak

Tarsus Belediyesi, üreticiyi ve üretimi destek çalışmaları kapsamında belediye arazilerinden hasat sonrası elde ettiği 22 ton saman balyasını küçük ölçekli hayvan üreticilerine dağıtacak.

Tarsus Belediyesi'nin çiftçilere ve üreticilere yönelik destekleri devam ediyor. Bu kapsamda 70 dönümlük belediye arazilerinde yapılan hasatlarda 35 ton buğday ile 2 buçuk ton arpa elde etti. Elde edilen buğday ve arpa hasadı sonrası ise 1100 adet saman balyası elde edildi. Toplamda 11 ton ağırlığında olan saman balyaları, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın talimatları ile küçük ölçekli hayvan üreticilerine ücretsiz olarak dağıtılacak.

Üretici başına verilecek ortalama balya saman ile hayvancıların 5-6 aylık yem ihtiyacı karşılanacak.

"EMEK VEREN, ALIN TERİ DÖKEN ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Ücretsiz saman dağıtımı hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Bozdoğan, "Biz, Tarsus Belediyesi olarak üretmenin ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız. Bu farkındalıkla göreve geldikten sonra daha önce kullanılmayan, atıl durumdaki belediye arazilerini üretime kazandırdık. Bu arazilere birçok ekim yaptığımız gibi buğday ve arpa da ektik ve hasattan yaklaşık 22 ton balya saman elde ettik. Elde ettiğimiz samanları kentimizde üreticilik yapan ihtiyaç sahibi küçük ölçekli hayvan üreticilerimize ücretsiz dağıtıyoruz. Tarım ve hayvancılıkla iştigal eden, emek veren, alın teri döken, geçimini üreterek sağlayan Tarsuslu hemşerilerimize destek olmayı sürdüreceğiz. Tarsus için üretmeye devam edeceğiz" dedi.

ANKA / Yerel