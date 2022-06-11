Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline başarı belgesi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline başarı belgesi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline başarı belgesi

Kırsal kalkınma ve ekonomik yatırımlarda görev alan Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün başarılı personellerine belgelerini verildi.

Kırsal kalkınma ve ekonomik yatırımlarda görev alan Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün başarılı personellerine belgelerini verildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün hibe destekleri çerçevesinde kırsal kalkınma ve ekonomik yatırımlarda görev alan ve çalışmalarıyla başarı gösteren personellere başarı belgesi verildi. Belge takdim töreninden önce Vali Erdinç Yılmaz'a bilgi veren Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, başarı belgesi almaya hak kazanan personelin ekonomik yatırımlar, makine ekipman, bireysel sulama, genç çiftçi, lisanslı depoculuk, 500 baş düve desteği ve uzman eller isimli projelerde son 5 yılda 33 Milyon, 2022 yılının ilk altı ayında ise 17 Milyon hibe verilmesinde önemli gayretleri olduğunu ve bu çalışmaları nedeniyle de başarı belgesi almaya hak kazandıklarını kaydetti.

Başarılı personellere belgelerini takdim eden Vali Yılmaz, "Başarı belgesi almaya hak kazanan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelimiz yapılan proje ve çalışmalarda önemli gayret gösterdiler ve bu belgeleri hak ederek aldılar. Tüm arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erdinç Yılmaz Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title