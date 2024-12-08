Suriye'de Muhalif Grupların Hama'daki Zafer Kutlaması

Suriye'de muhalif grupların Esad rejiminden aldığı Hama'da, zafer sevinci kent meydanında yaşandı. Suriyelilerin kutlamaları dron ile görüntülendi.

Suriye'de muhalif grupların Esad rejimine bağlı güçlerle çatışmasının ardından kısmen kontrolü sağladığı Hama'da Suriyeliler zafer sevinci için kent meydanına akın etti. Su değirmenleriyle meşhur kente hatıra fotoğrafı çektirmek için gelenler yoğunluk oluşturdu. Kentin üstünden uçan ve cephe hattını bombalayan uçağa aldırış etmeyen insanlar, dron ile havadan görüntülendi. Savaş uçağının bomba attığı anlarsa, anbe an kameraya yansıdı. - HALEP