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Suriye'de Hama'da Çatışmaların İzleri: Yanmış Tanklar Sokaklarda

Suriye'de Hama'da Çatışmaların İzleri: Yanmış Tanklar Sokaklarda
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Suriye'de muhalif grupların Esed rejminden kontrolü sağladığı Hama'da, çatışmaların ardından sokaklarda terk edilmiş ve yanmış tanklar bulunuyor. Hama'daki son durum, çatışmaların yıkıcı etkilerini gözler önüne seriyor.

Suriye'de muhalif grupların Esed rejiminden aldığı Hama'da yanmış halde bulunan tanklar çatışmaların etkilerini gözler önüne serdi.

Suriye'de muhalif grupların Esed rejimine bağlı güçlerle çatışmasının ardından kontrolü sağladığı Hama'da sokaklarda terk edilmiş askeri araçlar kaldı. Çatışmaların yoğun geçtiği bölgede rejim güçleri ve muhalif grupların çatışmalarında hasar gören tanklar ise yanmış halde sokaklarda kaldırılmayı bekliyor. Çatışmalarda öldürülen rejim askerlerinin cesetleri ise, muhalif gruplar tarafından kaldırıldığı öğrenildi. Hama'daki son durum çatışmaların etkilerini gözler önüne seriyor.

Hama'nın kontrol altına alınmasıyla herşeyin güzel olduğunu ifade eden Abu Muhammed, "Hama şuan kontrol altına alındı ve her şey güzel burada. Savaş uçakları Hama'nın etrafını cephe hatlarını vuruyor ama Hama kent merkezi güvende" dedi. - HAMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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