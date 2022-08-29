- Sultanbeyli'de gıda üretimi yapan firmalar denetlendi

2 yılda 40 Milyon TL para cezası uygulandı

İSTANBUL - İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Sultanbeyli Aytop Gıda Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren gıda üretim ve satış yerleri denetime tabi tutuldu. Denetimlerde, üretim yapan firmalarda hijyen, personellerin kıyafetleri, malzeme dolapları gibi çok sayıda unsur kontrol edildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Sultanbeyli'nde gerçekleştirilen denetimlerde, gıdaların depolandığı soğuk hava dolapları, personellerin kullandığı malzemeler, personellerin kıyafetleri, hijyen kuralları gibi çok sayıda unsur kontrol edildi. Üretimi yapılan gıda malzemelerinden alınan numuneler gıda analiz laboratuvarlarına gönderilerek yemeye uygunluğu kontrol edilecek. Laboratuvardan gelen sonuca gıda üretim tesislerinin üretim uygunluğuna karar verilecek. Denetimi yapılan üretim yerlerinde, çatlak zeminler, kirli bölgeler ve dağınıklığa dikkat çeken İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca bu alanların düzeltilmesi için uyarılarda bulundu.

2 yılda 40 Milyon TL para cezası uygulanmış

İstanbul İl Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada İstanbul'da, 29.08.2022 tarihi itibarıyla 127 bin 670 gıda işletmesi faaliyet gösterdiği ve bu işletmelerde 2021 yılında 236 bin 450 adet resmi kontrol yapıldığı belirtildi. Yapılan resmi kontrollerde 6 bin 719 adet numune alındığı, resmi kontroller sonucunda uygunsuzluk tespit edilen 4 bin 959 işletme hakkında ise 40 milyon 595 bin 644 TL tutarında İdari Para Cezası uygulandığı, 38 İşletme hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

"Her zaman rutinimizde olduğu gibi denetimler gerçekleştirdik"

Sultanbeyli'de gerçekleştirilen denetimlere katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Bugün de yine her zaman rutinimizde olduğu gibi denetimler gerçekleştirdik. Sultanbeyli'de Aytop Gıda Toptancılar Sitesindeyiz. Öncelikle unlu mamulleri üreten bir yere gittik. Burada birkaç eksiklikler vardı. Yerdeki çatlaklar, ızgaralar ve birkaç noktadaki eksiklikler için işletmemize süre verdik. Yaptığımız denetimlerde öncelikle işletmeyi eğitimden geçiriyoruz. Neler yapmaları gerektiği hakkında uyarılarda bulunuyoruz. İşletmelere bir süre veriyoruz bu süre sonunda kendilerini düzeltmezlerse o zaman işlem uyguluyoruz. Ayrıca numuneler alıyoruz aldığımız numuneler neticesinde de eğer olumsuz çıkarsa ona göre de işlem uyguluyoruz.