Şuhut'ta Köy Sakinleri Yağmur Duası İçin Bir Araya Geldi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karahallı Köyü Muhtarlığı öncülüğünde köy sakinlerinin de destekleriyle yağmur duası yapıldı.

Karahallı köyünde yapılan yağmur ve şükür duasına, Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Tosun, ilçe merkez ve köy muhtarları ile protokol üyeleri, STK temsilcileri ve köy sakinleri katıldı. Yapılan yağmur duasının ardından köy halkının da destekleriyle vatandaşlara hayır yemeği dağıtıldı. Yapılan ikramın ardından imam hatipler tarafından sofra duasının yapılmasıyla etkinlik sona erdi. - AFYONKARAHİSAR