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Şuhut Gençlik Merkezi Gönüllüsü Hasan Emir Yalçınkaya Bölge Üçüncüsü Oldu

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Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Şiir Okuma Yarışması Bölge finalinde Şuhut Gençlik Merkezi gönüllüsü Hasan Emir Yalçınkaya, okuduğu şiir ile bölge üçüncüsü oldu.

Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Şiir Okuma Yarışması Bölge finalinde Afyonkarahisar Gençlik Merkezlerini temsilen 13-17 yaş erkek kategorisinde yarışan Şuhut Gençlik Merkezi gönüllü genci Hasan Emir Yalçınkaya, okuduğu şiir ile bölge üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Şiir Okuma Yarışması Bölge Finali Manisa'da gerçekleşti. Afyonkarahisar Gençlik Merkezlerini temsilen 13-17 yaş erkek kategorisinde yarışan Şuhut Gençlik Merkezi gönüllü genci Hasan Emir Yalçınkaya, okuduğu şiir ile bölge üçüncüsü olma başarısını gösterdi. Bölge finaline Ege Bölgesi'ndeki 8 ilden gençler katıldı. Afyonkarahisar'ı temsilen 13-17 yaş kız -erkek ve 18-25 yaş kız -erkek kategorilerinde 1. olan gençler, bölge yarışmasında şiir performanslarını sergiledi. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu: "Hasan Emir Yalçınkaya, okuduğu şiir ile jüriyi etkilemeyi başardı ve bölge üçüncüsü oldu. Ödülünü Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Murat Duran'dan alan Yalçınkaya'yı tebrik ederiz" dedi. Kasapoğlu konuşmasının devamında: "Bu başarı, Afyonkarahisar'ın gençlerinin sanatsal alanda da ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Hasan Emir Yalçınkaya'nın başarısı diğer gençlerimize de örnek olacaktır" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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