Son dakika haberleri: Şehit PÖH Fatih Doğan adına yardım kolileri dağıtıldı - Haberler

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Son dakika haberleri: Şehit PÖH Fatih Doğan adına yardım kolileri dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri: Şehit PÖH Fatih Doğan adına yardım kolileri dağıtıldı

Son dakika haberlerine göre Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanlığı tarafından Şehit Polis Özel Harekat Fatih Doğan adına yardım kolisi dağıtıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanlığı tarafından Şehit Polis Özel Harekat Fatih Doğan adına yardım kolisi dağıtıldı.

"Gelin Bu Ramazan Bir Aileyi Beraber Sevindirelim" sloganıyla Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yardım kampanyasına hayırseverlerden destek geldi. İçerisinde temel gıda maddelerinin bulunduğu 250 adet yardım kolisi hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine ülkücü gençler tarafından dağıtıldı.

Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanı Mustafa Altın, kampanyalarına destek veren hayırseverlere teşekkür ederek, yardımların Ramazan Ayı içerisinde sürdüreceklerini dile getirdi. - ADIYAMAN

Son dakika haberleri: Şehit PÖH Fatih Doğan adına yardım kolileri dağıtıldı

Son dakika haberleri: Şehit PÖH Fatih Doğan adına yardım kolileri dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Polis Özel Harekat, Fatih Doğan, Adıyaman, Şehit, Yerel, Haberler

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