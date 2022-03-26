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Son dakika haberi: Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Kübra Nur Atik - Yerel
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Gelen son dakika haberine göre - Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

- Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Artuklu ilçesi Yeşilli istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette seyir halinde olan 3 araç hızını almayarak arkadan çarpıştı. 112 komuta merkezine düşen ihbar üzerine Acil Sağlık ekipleri sevke edildi. Sağlık ekipleri kazada 1 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Artuklu-Yeşilli yönünde trafik akışı durdu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi: Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberi: Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberi: Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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