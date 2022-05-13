Lastiği patlayan araç şarampole uçtu - Haberler

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Lastiği patlayan araç şarampole uçtu

İhlas Haber Ajansı - Serhat Yılmazer - Yerel
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Lastiği patlayan araç şarampole uçtu Kaza yapan muhtar ağır yaralandı.

Lastiği patlayan araç şarampole uçtu

SİVAS - Kaza yapan muhtar ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. 58 BP 720 plakalı Ford marka minibüsü ile Kalın köyünden Yıldızeli ilçesine giden Kalın Muhtarı Kelal Kol, ilçeye 6 kilo metre kala aracının lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Metrelerce sürüklenen ve takla atan araç kullanılmaz hala geldi. Ağır yaralanan Kol ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmazer - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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