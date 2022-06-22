"Marmaris'teki yangına 20 helikopter, 14 amfibik uçak, 220 arazöz ve 2 İHA destek veriyor" İçişleri Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına 20 helikopter, 14 amfibik uçak, 220 arazöz, 20 TOMA, 2 İHA ve 55 iş makinesinin destek verdiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına 20 helikopter, 14 amfibik uçak, 220 arazöz, 20 TOMA, 2 İHA ve 55 iş makinesinin destek verdiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamada, "Muğla Marmaris'te çıkan orman yangınında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ile eş güdüm içerisinde ve diğer birimlerle koordineli şekilde yürütülen müdahale çalışmalarına 20 helikopter, 14 amfibik uçak, 220 arazöz, 20 TOMA, 2 İHA, 55 iş makinesi destek veriyor" denildi. (Huzeyfe Tarık Yaman - İHA) Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Güncel Haberler

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