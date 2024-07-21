Siyasetçi ve Şair Süleyman Arif Emre İstanbul'da Anıldı

Siyasetçi ve Şair Süleyman Arif Emre, vefatının 5. yılında İstanbul'da düzenlenen programla anıldı.

Siyasetçi ve Şair Süleyman Arif Emre, TYB İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen programla anıldı. Karacaahmet Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma programında Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Süleyman Arif Emre'nin siyaseti bir dava aracı olarak gören ve bu uğurda bedel ödeyen fedakarlık kuşağının temsilcilerinden birisi olduğunu belirterek, "Merhum Süleyman Arif Emre, aynı zamanda çok kıymetli şiirleri olan müstesna bir şairdi. Temennimiz kaleme aldığı eserlerin okuyucuyla buluşturulması, hatıralarının derlenmesi ve hakkında bir armağan kitabın hazırlanmasıdır" dedi.

Gazeteci Yazar Hasan Sarıçiçek de, "Süleyman Arif Emre ağabeyle ölümünden önce son röportajı yapan birisi olarak onun fikir ve düşüncelerinin ne kadar önemli olduğunu her geçen gün daha da iyi idrak ediyoruz. O hayatını ülkesine ve insanına adamış birisi olarak bu uğurda çok çileler çekmiş ama hiçbir zaman davasından asla ödün vermemiştir. Kıbrıs Barış Harekatı'nın manifestosunu yazmıştır. Güzel bir tecelliyle harekatın yıl dönümü olan 20 Temmuz gecesi Hakk'a yürümüştür" dedi.

Süleyman Arif Emre'yi yakından tanıyan Nejdet Külünk de, Emre'nin en önemli özelliğinin alkışlara ve tribünlere boyun eğmeyişi olduğunu söyledi.

Anma programına merhumun mahdumu Ali Rıza Emre, iş adamı Ömer Emre, TYB Başkanı Mahmut Bıyıklı, Gazeteci Yazar Hasan Sarıçiçek, iş adamı Necdet Külünk başta olmak üzere çok sayıda seveni katıldı. Anma programı, Kurra Hafız Ali Fıstık Hoca'nın yaptığı dua ile sona erdi. - İSTANBUL