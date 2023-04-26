Sinoplu Kafe İşletmecisi: "Öğrenciler Gittiğinden Beri Yüzde 60 Düşüşümüz Var"

Sinoplu kafe işletmecisi Sedat Küçükkalyon, "Öğrencilerin bize olan katkısı çok büyük. Haliyle depremden sonra KYK yurtları alınmış çok erken bir karar oldu. Bu sebeplerden dolayı bizde çok büyük zarar gördük" dedi. Bir başka kafe işletmecisi Nurettin Uçar ise "Ufak şehirlerde öğrenciye yönelik ticaret yapıyoruz. Öğrenciler gittiğinden beri yüzde 60 civarında düşüşümüz var" diye konuştu.

MUSTAFA USTA

Sinoplu kafe işletmecisi Sedat Küçükkalyon, "Öğrencilerin bize olan katkısı çok büyük. Haliyle depremden sonra KYK yurtları alınmış çok erken bir karar oldu. Bu sebeplerden dolayı bizde çok büyük zarar gördük" dedi. Bir başka kafe işletmecisi Nurettin Uçar ise "Ufak şehirlerde öğrenciye yönelik ticaret yapıyoruz. Öğrenciler gittiğinden beri yüzde 60 civarında düşüşümüz var" diye konuştu.

Sinoplu kafe işletme sahipleri, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle işlerinde düşüş olduğunu dile getirdi.

"ÖĞRENCİLERİN BİZE OLAN KATKISI ÇOK BÜYÜK"

Sinoplu kafe işletme sahibi Sedat Küçükkalyon şunları söyledi:

" Sinop'ta hiç öğrenci kalmadı. Depremden dolayı okulları tatil ettiler. Okullar tatil olduktan sonra haliyle de Sinop'ta hiç kimse kalmadı. Sonuçta bizim gibi esnafların devam edebilmesi için Sinop'ta öğrencilerin çok büyük etkisi var. Öğrencilerin bize olan katkısı çok büyük. Haliyle depremden sonra KYK yurtları alınmış çok erken bir karar oldu. Bu sebeplerden dolayı bizde çok büyük zarar gördük. Kimse deprem olmasını istemezdi ama biraz daha düşünülerek verilmiş olsaydı bu karar çok daha iyi olurdu. Buraya yüzde 65 öğrenci geliyor. Hafta sonu sadece aileler çocuklarıyla geliyor. Onun dışında hafta içi öğrenci geliyordu. Çalışacak öğrenci bile kalmadı. Öğrenci arkadaşlar hiç yoktan part time çalışıyorlardı. Bizim de çok iyi çalışan öğrenci arkadaşımız vardı. Haziran sonuna kadar kalacaktı ama gitti. Şu anda öğrencilerden dolayı çok büyük eleman sıkıntımız da var. Yalan konuşmaya gerek yok öğrenci arkadaşlardan kazanıyorduk. Şu anda bizim normal şartlarda fiyatlarımızla hiçbir şey eskisi gibi değil. Yaşadığımıza şükrediyoruz. Masrafları karşıladığımıza şükrediyoruz. Şartlar gittikçe ağırlaşıyor. Sigorta olsun, vergi olsun hepsinin üstüne biniyor. Biz zam yaptığımız zaman da işlerimiz düşüyor. Haliyle zam çözüm de değil. Onun için devlet yetkililerinin bu işlere bir el atması lazım."

"ÖĞRENCİ OLMADIĞI ZAMAN İŞLER DİREKT DÜŞÜYOR"

Sinoplu kafe işletme sahibi Nurettin Uçar ise şunları söyledi:

" Sinop'ta biz öğrencilerle iş yapıyoruz. Şu anda KYK yurtlarında öğrenci kalmadı. Keşke deprem olmasaydı. Devlet depremzedeleri yurtlara yerleştirdi. Öğrenciler de memleketlerine geri döndüğü için şu anda piyasada aşırı bir boşluk var. Sadece kafe sektörü etkilenmedi. Bugün dolmuşçu, taksici, bakkal da etkilendi. Özellikle ufak şehirlerde bu büyük bir sıkıntı oluyor çünkü ufak şehirlerde öğrenciye yönelik ticaret yapıyoruz. Öğrenciler gittiğinden beri yüzde 60 civarında düşüşümüz var. Dediğim gibi bizim buralar özellikle Sinop öğrenciye endeksli ticaret yapan iller. Özellikle kafe sektörü öğrenciye endeksli. Öğrenci olmadığı zaman işler direk düşüyor. Öğrenci olsa daha iyi olurdu. Tabii ki daha iyi cirolar yapardık. Daha fazla öğrenci personel çalıştırıyorduk. Şimdi istihdamımız düştü. İş olmayınca mecbur sayıyı azaltıyoruz. İnşallah kısa sürede bunu atlatırız ve öğrencilerimize kavuşuruz."