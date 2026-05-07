Sinop'ta Sağlıkta Şiddete Protesto

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - SES Sinop İl Temsilciliği ve Genel Sağlık-İş Sendikası Sinop Şubesi, Hakkari'de bir psikoloğun "Sosyal Risk Haritası" çalışması kapsamında gittiği hane ziyaretinde bıçaklı saldırıya uğramasını Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde protesto etti.

Hakkari Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi'nde görev yapan psikolog Yusuf Duman'ın, "Sosyal Risk Haritası" çalışması kapsamında gittiği hane ziyaretinde bıçaklı saldırıya uğraması, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Genel Sağlık-İş Sendikası Sinop Şubesi tarafından Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde protesto edildi.

SES Sinop İl Temsilcisi Ayhan Çalık yaptığı açıklamada şöyle konuştu.

"Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak yıllardır ülkenin dört bir yanında sağlıkta şiddet konusunda eylem ve etkinlikler yapıyoruz. Ne yazık ki sağlıkta şiddet bizim hala kanayan yaramız olmaya devam ediyor. Yetkililer bu konuda önlem almaktansa toplumu bize karşı kışkırtan, toplumda çetelerin, mafyaların oluşmasına sebep olan söylem ve eylemlerine devam etmekteler. Biz, bizi yönetenlerin sağlıkta şiddet konusunda politikalar geliştirmelerini ve bu konudaki söylem ve eylemlerinden bir an önce vazgeçmesini umut ediyoruz. Bizi idare edenler sağlıkta şiddeti sistematik olarak kendileri üretmekteler. Söylem ve eylemleriyle halkı bize karşı kışkırtmakta. Toplum içerisinde şiddete körükleyici bir eylem söylemlerini sürdürmekteler. Biz, bizi yönetenlerin bir an önce bu konuda etkili ve politik kararlar geliştirmelerini umut ediyoruz. Bu konudaki söylem ve eylemlerinden bir an önce vazgeçmelerini bekliyoruz. Sağlıkla şiddet ancak böyle çözülür."

Genel Sağlık-İş Sendikası Sinop İl Başkanı Mustafa Aytaç ise açıklamasında şunları ifade etti:

"Sağlık ve Sosyal hizmet kolunda yaşanan tüm şiddet olaylarına karşı olduğumuzu ve hükümetin politikalarını geliştirirken önce personelin güvenliğini sağlamak suretiyle politikalar geliştirmesi gerektiğini savunuyoruz. Dün Hakkari'de yaşanan olayın yarın Sinop'ta, Samsun'da, Ankara'da, İzmir'de yaşanmayacağının bir garantisi bulunmamaktadır. Sosyal hizmet çalışanlarını sosyal çalışmacı ve psikolog, çocuk gelişimci gibi meslek grubundaki arkadaşlarımızı tamamen korumasız bir şekilde sosyal riski bulunan vatandaşların evlerine göndermek şiddeti çağırmak demektir."

"Yönetmelik, görevlerin kalitesini artıracak ve iş güvenliğini garanti altına alacak biçimde düzenlenmeli"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na sesleniyoruz. Personellerimizi bu şekilde güvencesiz çalıştıramazsınız. Personellerimizin her meslek grubunda olduğu gibi güvenceli çalışmaya hakkı vardır. Bu sebeple derhal bu uygulamanın üzerinden geçilmesini gerekli güvenlik tedbirlerinin alınarak bu hizmetlerin verilmesini savunuyoruz. Hukuki dayanağı olmadan uygulama esasları netlik kazanmadan sahanın gerçekleri dikkate alınmadan bu tür uygulamaların hızlı ve ivedi bir şekilde sahada gerçekleştirilmesini de doğru bulmuyoruz. Altyapısı incelenmemiş, 'biz yaptık olur veya yolda düzeltiriz' anlayışıyla maalesef şiddet vakalarının önüne geçilemeyecektir. Derhal bu uygulamalardan vazgeçin ve üzerinde daha mantıklı sahanın gerçeklerine uygun sahada bu işleri yapan arkadaşlarımızın da fikirleri alınarak tekrar bir yönetmeliğin düzenlenmesi ve bu görevlerin daha kaliteli ve iş güvenliğini sağlayacak şekilde düzenlenmesini talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA