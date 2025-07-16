Simav'da Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Ödül

Simav'da Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Ödül
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Simav İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulu'nda Yaz Kur'an Kursu'na katılan 75 öğrenci, hayırseverlerin desteğiyle çeşitli ikramlarla ödüllendiriliyor. Amaç, öğrencilerin Kur'an'ı sevmeleri ve öğrenim süreçlerini desteklemek.

Simav İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulu'ndaki Yaz Kur'an Kursunda öğrenim gören 75 öğrenci her gün çeşitli ikramlarla ödüllendiriliyor.

Simavlı hayırsever vatandaşların desteği ile her gün karpuz, dondurma, çiğ köfte ve benzeri ikramlarla Kur'an kursuna gelen öğrencilere Yaz Kur'an Kursunu sevdirmek, Kur'an-ı Kerim'i ve sureleri daha iyi öğrenmeleri ve benimseyip hayatlarına rehber edinmeleri amacıyla çocuklar ödüllendiriliyor.

Öğretici Bilal Çakmak, kendilerine bu imkanı sağlayan başta Simavlı hayırsever vatandaşlar olmak üzere, desteğini esirgemeyen İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Dursun Gülseren'e, müdür yardımcılarına, tüm öğretmenlere ve Yaz Kur'an Kursunda görevli hocalara teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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