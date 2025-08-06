Sıcak Günlerde Yolculara Dondurma İkramı: Pamukkale Turizm'den Serinletici Uygulama

Son yıllarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, gündelik yaşamdan üretime, eğlenceden perakendeye kadar pek çok alanda yeni çözümleri de beraberinde getiriyor. Pek çok sektör, hem çalışanlarını hem de müşterilerini serinletmek ve konforlu bir ortam sunmak adına farklı yollar deniyor.

Açık hava konserleri için buğu sistemleri kuruluyor, alışveriş merkezleri serinletici aromatik sislerle donatılıyor, bazı iş yerleri ise çalışma saatlerini sabahın erken saatlerine kaydırıyor. Hatta bazı küçük işletmeler, dükkanlarının camına "sıcaktan bunaldık" yazılı tabelalar asarak birkaç günlüğüne kapatma yoluna bile gidiyor. Yüksek sıcaklıkla mücadelede özgün çözümler geliştiren alanlardan biri de kara yolu taşımacılığı oldu. Şehirlerarası otobüs firması, diğer ikramlarına ek olarak yolcularına dondurma dağıtıyor.

Türkiye'nin köklü ulaşım markalarından Pamukkale Turizm yetkilileri, konuya ilişkin yaptıkları açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Bu ikramımız yeni bir uygulama değildir. 2012 yılından bu yana yolcularımıza dondurma ikramında bulunuyoruz. Bugüne kadar toplamda 35 milyon dondurma ile yolcularına sıcak günlerde serin bir mola sunduk. Bu ikramın artık yaz mevsiminin habercilerinden biri haline geldi. Yaz aylarında araç içi konforu artırmak ve yolculuklara küçük ama keyifli bir dokunuş katmak amacıyla yıllar önce başladığımız dondurma ikramımız, yolcularımız tarafından her zaman büyük bir memnuniyetle karşılandı. Artık bu uygulamamız sadece bir ikram değil; birçok yolcumuz için 'yaz geldi' hissinin bir parçası haline geldi. Her yıl binlerce kişi, bu küçük sürprizle hem serinliyor hem de yolculuğun tadını daha çok çıkarıyor."

Sıcak yaz günlerinde serin bir jestten fazlası olan bu uygulama, kara yolu taşımacılığında konforun küçük ama etkili detaylarla nasıl artırılabileceğine de iyi bir örnek sundu. - BURSA