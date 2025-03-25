Seyitgazi Kümbet Köyü'nde Şehit Seydi Ünlü için iftar yemeği düzenlendi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet Köyü'nde, şehit Seydi Ünlü adına ailesi tarafından iftar yemeği gerçekleştirildi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kümbet Köyü'nde, Somali'de geçirdiği kalp krizi sonucu Şehit olan şehit olan Uzman Çavuş Seydi Ünlü için ailesi tarafından iftar yemeği düzenlendi. Programda iftar öncesi şehit için dualar okundu. Etkinliğe, Seyitgazi Kaymakamı Abdulkadir Zengin, jandarma personeli ve mahalle sakinleri katıldı. - ESKİŞEHİR