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Selin yaralarını BUSKİ saracak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Selin yaralarını BUSKİ saracak

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketlerinin ardından Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşamın normale dönmesi için canla başla çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir yıl aradan sonda yine aynı amaçla Bozkurt ilçesine gitti.

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketlerinin ardından Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşamın normale dönmesi için canla başla çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir yıl aradan sonda yine aynı amaçla Bozkurt ilçesine gitti.

Yangın, sel, deprem ve heyelan gibi doğal afetlerde gerek müdahale ekipleri gerekse de sosyal desteklerle yardıma koşan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Marmaris'teki yangınlara müdahale eden ekibin ardından şimdi de sel felaketiyle mücadele için BUSKİ ekiplerini Kastamonu'ya gönderdi. Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 'kırmızı kod' uyarısı yapılan Bozkurt'ta önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Ezine Çayı'nın taşmasıyla biriken sel suları, ilçe merkezini tehdit eder konuma ulaştı. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında yaşanan sel felaketinin ardından bölgede hayatın normale dönmesi için görev alan BUSKİ ekipleri, yine Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde vatandaşların yardımına koştu. Vidanjör, inşaat bakım onarım aracı, motopomp ve dalgıç pompalar ile yola çıkan 6 BUSKİ personeli, su tahliye işlemi bitene kadar Bozkurt ilçesinde görev yapacak. - BURSA

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Kastamonu Bozkurt Yerel Haberler

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