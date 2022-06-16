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Sele kapılan hayvanlar telef oldu, yollar zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - Sebahattin Yum - Yerel
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Sele kapılan hayvanlar telef oldu, yollar zarar gördü Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Kucak köyünde meydana gelen selde birçok hayvan telef oldu.

Sele kapılan hayvanlar telef oldu, yollar zarar gördü

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Kucak köyünde meydana gelen selde birçok hayvan telef oldu. Sel yollara da zarar verdi.

Doğubayazıt ilçesine bağlı Kucak köyünde etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketi sonucu çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu. Selin getirdiği taşlar ve çamurlar köy yolunu kapatırken, yollarda çukurlar oluştu. Köy sakinleri, Devlet Su İşlerine bir çok kez set yapılması ve önlem alınması çağrısında bulunduklarını belirtti ve bu çağrıyı yineledi. Mehmet Karaçöl adlı vatandaş, "Evimin yarısı gitti, yarısı kaldı, o da enkaz altında" dedi. Hüseyin İvgin ise, "Hayvancılık ve tarım ile uğraşıyoruz. Arazinin yarısı selde gitti" dedi.

Öte yandan, selin oluşturduğu tahribat ise dron ile görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Yerel

Doğubeyazıt Ağrı Yerel Haberler

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