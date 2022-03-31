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Sekiz yıldır tarlasından mahsul alamıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sekiz yıldır tarlasından mahsul alamıyor

Günyüzü ilçesinde geçimini tarımla sağlayan Yakup Kısa, 10 dekarlık tarlasından kanalizasyon atıkları boşaldığı için 8 yıldır mahsul alamadığını belirterek mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

GÜNYÜZÜ, ESKİŞEHİR (İHA) - Günyüzü ilçesinde geçimini tarımla sağlayan Yakup Kısa, 10 dekarlık tarlasından kanalizasyon atıkları boşaldığı için 8 yıldır mahsul alamadığını belirterek mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

Kısa, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan ilçedeki kanalizasyon hattından gelen atıkların tarlasına boşaldığını, sıkıntısının çözümü için defalarca yetkililere bildirilmesine rağmen hiçbir sonuca varılamadığını anlattı. İlçenin bütün kanalizasyon giderinin kendisine ait tarlaya boşaldığını ifade eden Yakup Kısa, yaptığı açıklamada "Sekiz yıldır mağduriyetimin giderilmesi için çalmadığım kapı kalmadı. Tek geçim kaynağım olan hububat tarımını bırakma seviyesine geldim. Maksadım şikayet etmek değil. Sadece mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Sekiz yıldır tarlasından mahsul alamıyor

Sekiz yıldır tarlasından mahsul alamıyor

Sekiz yıldır tarlasından mahsul alamıyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Günyüzü, Yerel, Haberler

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