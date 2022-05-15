Şehit jandarma çavuş kabri başında dualarla anıldı - Haberler

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Şehit jandarma çavuş kabri başında dualarla anıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şehit jandarma çavuş kabri başında dualarla anıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde şehit Jandarma Çavuş Ayhan Kalkan şehadetinin 30.yıldönümünde Eynegazi Mahallesi'nde kabrinin başında dualarla anıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde şehit Jandarma Çavuş Ayhan Kalkan şehadetinin 30.yıldönümünde Eynegazi Mahallesi'nde kabrinin başında dualarla anıldı.

15 Mayıs 1992 tarihinde Şırnak'ın Uludere ilçesi Taşdelen ve Işıklı Jandarma Karakollarına bölücü terör örgütünün 400 teröristle düzenlediği, 32 şehit verilen hain saldırıda şehit olan Jandarma çavuş Ayhan Kalkan şehadetinin 30 yildönümünde Eynegazi Mahallesi'nde kabrinin başında dualarla anıldı.

Şehit Jandarma Çavuş Ayhan Kalkan'ı anma programına Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGSAV) Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri ve şehidin yakınları katıldı

Eynegazi Mahallesi merkez cami imamı Mustafa Ak'ın okuduğu duanın ardından program sona erdi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ayhan Kalkan, Jandarma, Çavuş, Şehit, Yerel, Haberler

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