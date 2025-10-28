Haberler

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin babası Mersin'de toprağa verildi

Rize Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı sırada 2018 yılında makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Altuğ Verdi'nin babası, emekli Emniyet Müdürü Ertuğrul Verdi, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi gören Ertuğrul Verdi önceki gün hayatını kaybetti. Ertuğrul Verdi için Mersin'de cenaze töreni düzenlendi. Türk bayrağına sarılı naaşı, Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisine getirildi.

Törene Verdi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra emniyet teşkilatı mensupları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftü Yardımcısı Recep Çarpar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Ertuğrul Verdi'nin cenazesi, oğlu Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yanına, Mezitli Mezarlığında toprağa verildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
