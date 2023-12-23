Şehit babasından festival açan protokole tepki

TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi tarafından Yeni Yıl Alışveriş Festivali'nin 6 şehidin olduğu günde açılması büyük tepkiye neden olurken, 2016 yılında oğlu şehit düşen baba Süleyman Üye, "Helva sizin evde kavrulmayınca bizim çektiğimiz acıları anlayamazsınız, açın, gülün, yiyin ve için" dedi.

Kentteki Akrones Termal Otel'deki festival açılışına Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hüsnü Serteser'in yanı sıra ATSO Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Kurdele kesimi ile başlayan Yeni Yıl Alışveriş Festivali çerçevesinde tüm stantlar tek tek ziyaret edildi. Stant ziyaretlerinin ardından Afyon Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Murat Diker, protokol üyelerine teşekkür plaketi takdim etti.

6 şehidin olduğu günde ve şehitlerden birisinin Afyonkarahisarlı olmasına rağmen festivali ertelemeyerek açılışını yapan Başkan Serteser, "Kadın girişimcilerimizin güzel bir organizasyonunda bir aradayız. Güzel otellerimizden Akrones Otel'de Yeni Yıl Alışveriş Festivali düzenleniyor. 40 civarı stant açıldı. Bu organizasyonun başka bir özelliği de şu: Stant kiralarından elde edilecek gelir, Afyon Eğitim Vakfı'na bağışlanıyor. Bu da organizasyonun en güzel yanlarından bir tanesi. Stantları tek tek gezdik, hakikaten çok değişik ve ilgi çekici ürünler var" dedi.

"Aldığınız nefes bile bizim oğullarımız sayesinde"

Festivalin açılış haberinin ardından kent kamuoyu olaya büyük tepki gösterirken, en acı tepki ise oğlu Piyade Uzman Çavuş Kerim Üye'yi 2016 yılında teröre karşı verilen mücadelede Bingöl'de şehit veren baba Süleyman Üye'den geldi. Üye açılış haberlerinin altına yaptığı, "Ben şehit babası Süleyman Üye helva sizin evde kavrulmayınca bizim çektiğimiz acıları anlayamazsınız. Açın, gülün, yiyin, için. Unutmayın ki bizim oğullarımız sayesinde yiyor, içiyor, gülüyorsunuz. Hatta aldığınız nefes bile bizim oğullarımız sayesinde. Bir şehit babası olarak hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Gelen tepkilere rağmen ATSO ile festivale katılan kurumlardan herhangi bir açıklama yapılmadı. - AFYONKARAHİSAR