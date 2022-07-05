Sazan balık türünün kontrolü için avlanmaya çıktılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sazan balık türünün kontrolü için avlanmaya çıktılar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Sazan balık türünün kontrolü için avlanmaya çıktılar

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gebeceler Beldesi Seyitler Barajı Sulak Alanında, Gümüşi Sazan balık türünün kontrolü için 6 lokasyonda avcılık faaliyeti gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gebeceler Beldesi Seyitler Barajı Sulak Alanında, Gümüşi Sazan balık türünün kontrolü için 6 lokasyonda avcılık faaliyeti gerçekleştirdi.

Balık Türünün Kontrolü Faaliyetlerinin Uygulanması ve TERİAS Projesi çerçevesinde Acil Eylem Planı Kontrol Yönteminin başarı hedeflerine yönelik veri temini hizmet alımı işi ile çalışma başlatıldı. Çalışma ile, Türkiye'deki karasal ortamlarda ve iç sularda istilacı yabancı türlerin oluşturduğu tehditlerin değerlendirilmesine yönelik 6 lokasyonda avcılık faaliyeti gerçekleştirildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Gebeceler Karahisar Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title