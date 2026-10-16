Haberler

Sarıyer'de su tahliyesinde akıma kapılan Ferhan Şitil, hayata döndü, taburcu edildi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıyer Çayırbaşı'nda sağanakta su basan evlerin tahliyesine yardım ederken elektrik akımına kapılan Ferhan Şitil'in kalbi durdu. Hastanede hayata döndürülen Şitil, tedavisinin ardından taburcu edildi.

İstanbul Sarıyer'de sağanak nedeniyle su basan evlerdeki suyu tahliye etmeye çalışırken elektrik akımına kapılan Ferhan Şitil'in kalbi durdu. Hastanede yapılan müdahaleyle hayata döndürülen Şitil, tedavisinin ardından taburcu edildi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Çayırbaşı Mahallesi'nde etkili olan yoğun sağanak nedeniyle birçok evi su bastı. Zor durumdaki komşularına yardım etmek isteyen Ferhan Şitil, mahalle grubundan temin ettiği su tahliye pompasını alarak su basan evlere gitti. Tahliye çalışması sırasında elektrik akımına kapılan Şitil, bilincini kaybederek suyun içine yığıldı.

Kalbi duran Şitil, hastanede hayata döndürüldü

Yakınları tarafından sudan çıkarılan Şitil, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kalbinin durduğu öğrenilen Şitil, hastanede yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü. Tedavisinin ardından taburcu edilen Şitil'in iyileşme süreci evinde devam ediyor.

"Yine olsa yine yardım ederim"

Yaşadığı olayı anlatırken konuşmakta zorlanan Ferhan Şitil, su basan evlerdeki suyu tahliye etmek için pompa bulduğunu belirterek, "Yağmurun yağdığı gün mahalleyi su bastı. Su tahliye pompası lazımdı. Ben de mahalle grubuna yazıp pompayı buldum. Aldım geldim. Su basan evlerdeki suyu tahliye etmek için pompayı suya soktum ve o an çarpıldım. Yardımcı olduğum kişiler komşularım. Yine olsa yine yaparım" dedi.

Pompayı yerleştirdikten sonra çevredekilerden uzaklaşmalarını istediğini söyleyen Şitil, "Akım olduğunu fark edince gelmemelerini söyledim. Bir facia olabilirdi. Çarpıldıktan sonra yere düştüm, bilincim kapanmış. Abim beni bulunduğum yerden çıkarmış. Hastaneye bilincim kapalı ve kalbim durmuş vaziyette götürülmüşüm. Elektroşokla müdahale etmişler" ifadelerini kullandı.

Tedavisinin sürdüğünü belirten Şitil, "Doktor, böbreklerimde sıkıntı olduğunu söyledi. Yüksek voltajlı elektriğe maruz kaldığım için kaslarım gerilmiş. Tedavim 10 gün sürecek. İyi olacağız inşallah" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 56 sitede yayınlandı.
Kadir İnanır’ın yeğeninden çarpıcı açıklama: Kurbağa koleksiyonu evde yok

Kadir İnanır’ın mirasında 35 milyon TL’lik sır! Yeğeni “Kayıp” dedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Namaza yürüyerek gittiler, evlerine kayıkla döndüler

Namaza yürüyerek gittiler, evlerine kayıkla döndüler
Bakan Şimşek duyurdu! Yatırım fonlarında yeni dönem

Yatırım fonlarında yeni dönem! Bakan Şimşek duyurdu: İşte detaylar...
1500 yıllık mezardan altın ayakkabılar çıktı

Mezarı açtılar, gözlerine inanamadılar!
Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor

Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! Kazancını bir ayda 8'e katladı
Julia Stiles’tan yıllar sonra Heath Ledger’a anlamlı anma

“Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi”nin yıldızından anlamlı vefa
Alpay’ın cenazesinde defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı katılmayacak

Hayat arkadaşı Alpay’ın vasiyetini açıkladı! Defin yeri krize dönüştü
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan çifte zafer! UEFA ülke puanı güncellendi

Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa'yı salladı! Olanlar oldu