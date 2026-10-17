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Sarıyer'de sel sonrası riskli yapıların yıkımı stadyum çevresinde sürüyor

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Sarıyer'de sel sonrası riskli yapıların yıkımı stadyum çevresinde sürüyor
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Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde sel felaketinin ardından dere yatağındaki riskli yapıların yıkımına başlandı. Yıkım çalışmalarının sürdüğü stadyum ve çevresindeki yapılar havadan görüntülendi, görüntülerde iş makineleri yer aldı.

Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde sel felaketinin ardından dere yatağında bulunan, riskli olduğu ve sel tehlikesi oluşturduğu belirtilen yapıların yıkımına başlandı. Yıkım çalışmalarının yürütüldüğü stadyum ve çevresindeki yapılar havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından sel felaketinin yaşandığı Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde, dere yatağındaki riskli yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda, dere yatağında yer alan ve sel tehlikesi oluşturduğu belirtilen yapıların yıkımına başlandı. Yıkım çalışmalarının sürdüğü stadyum ve çevresi havadan görüntülendi. Görüntülerde, çalışma alanının dere yatağıyla olan konumu ve iş makinelerinin yürüttüğü yıkım çalışmaları yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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