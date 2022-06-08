Sarıyer'de demir yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sarıyer'de demir yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada

İhlas Haber Ajansı - Hasan Zahid Ezim - Yerel
 - Güncelleme:

Sarıyer'de demir yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada Sarıyer'de Maslak istikametinde demir yüklü kamyonetin önlem almadan seyretmesi görenleri hayrete düşürdü.

Sarıyer'de demir yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada

İSTANBUL - Sarıyer'de Maslak istikametinde demir yüklü kamyonetin önlem almadan seyretmesi görenleri hayrete düşürdü. Demir yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Kasasından taşan demir yığınıyla Sarıyer'de Maslak istikametine seyreden kamyonet faciaya davetiye çıkardı. Kasanın bir tarafından diğer tarafına bağlanan küçük bir halatın altında sallanan kilolarca demirin taşınma yöntemi görenleri hayrete düşürdü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Yerel

Genel Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title