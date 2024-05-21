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Sarıkamış'ta Ayılar Çöp Konteyneriyle Mücadele Ediyor

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Sarıkamış ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulmak için ilçe merkezinde çöp konteynerleriyle mücadele ediyor. 2 yavru ayının çöp konteyneriyle sınavı renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Sarıkamış'ta kış uykusundan uyanan ayılar yiyecek bulmak için ilçe merkezinde cirit atıyor. 2 yavru ayının çöp konteyneriyle sınavı ise renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Boz ayılarıyla ünlü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ayıların ilçe merkezinde görünmediği gün neredeyse yok. Her gün ilçe merkezine yiyecek bulmak için gelen boz ayılar, bazen lojmanların içerisine kadar giriyor.

Yiyecek bulmak ve karınlarını doyurmak üzere ilçe merkezinde bulunan TOKİ lojmanlarına gelen 2 kafadar yavru ayı, kapağı kapalı çöp konteynerinin kapalı olan kapağını açmak için uzun süre mücadele etti. Yavru ayılar önce konteyneri itti, ardından üzerine çıktı. Bir türlü konteynerin kapağını açamayan yavru ayılar anbean kameralara yansıdı.

Boz ayıların sürekli lojmanlara geldiğini ifade eden Muhammet Çetinkaya, "Ayılar gördüğünüz gibi kapımızın önüne kadar geldiler. Ayılar aç, yiyecek aramaya çıkmışlar. Her akşam buraya geliyorlar. Çöpleri kontrol ediyorlar. Yiyecek bulduklarında burada yiyip, tekrar yuvalarına dönüyorlar. Şöyle görüyorsunuz çöpü açmaya çalışıyor. Açamıyor, kapağı kapalı, komşular da camdan ayıyı izliyorlar" dedi.

Uzun süre çöp konteynerinin kapağını açmaya çalışan ayı, bir türlü kapağı açamadı. Yavru ayılar daha sonra lojmanlardan ayrılarak ormana döndü. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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