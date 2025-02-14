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Sarıgöl'de Manavcılar Derneği Kurucusu Necati Uysal Hayatını Kaybetti

Sarıgöl'de Manavcılar Derneği Kurucusu Necati Uysal Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Manavcılar Derneği'nin kurucusu ve 4 dönem başkanlığını yürüten Necati Uysal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi, Cuma namazının ardından toprağa verildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Manavcılar Derneğini kuran ve 4 dönem başkanlığını yapan Necati Uysal tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uysal, Cuma Namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emcelli Mahallesinde toprağa verildi.

Sarıgöl'de ilk kez Manavcılar Derneğini kurarak 4 dönem dernek başkanlığını yürüten ve geçtiğimiz yıllarda görevini gençlere devreden Necati Uysal, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu. Dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Necati Uysal evli ve 2 çocuk babasıydı. Necati Uysal Sarıgöl Dışkahveler Camisinde Cuma Namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emcelli Mezarlığında sevenlerinin duaları ve gözyaşlarıyla toprağa verildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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