Saray Belediyesi Büyükyoncalı Mahalllesi'nde İftar Verdi

Saray Belediyesi, Ramazan ayının son iftar programını, dün Büyükyoncalı Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Büyükyoncalı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında yüzlerce vatandaş birlikte oruç açmanın mutluluğunu paylaştı.

Saray Belediyesi, Ramazan ayının son iftar programını, dün Büyükyoncalı Ek Hizmet Binası'nda düzenledi.

Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş'in ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına, CHP Tekirdağ İl Başkanı Volkan Nallar, DEVA Partisi Tekirdağ İl Başkanı Hilal Hüner Özcan, CHP Saray İlçe Başkanı Akın Aytaç, CHP Kapaklı İlçe Başkanı Erdinç Yılmaz, DEVA Partisi Kapaklı İlçe Başkanı Safiye Savaş, DEVA Partisi Saray İlçe Başkanı Tarık Atansoy, Saadet Partisi Saray İlçe Başkanı Şaban Mısırlı, CHP Tekirdağ İl Gençlik Kolları Başkanı Okan Akın, CHP Saray İlçe Gençlik Kolları Başkanı Alper Çarıkçı, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, CHP Tekirdağ Milletvekili Adayı Mustafa Ülkem Uruk, DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Adayı Cem Avşar, CHP Tekirdağ Milletvekili Adayı İsmail Doğaroğlu, CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Gökay Keleş, Levent Köksalan, Saray Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Tınaz, Fuat Ünal, CHP Saray Belediye Meclis Üyeleri Cemil Ertan, Sait Nayir, Talat Çömlekçioğlu, Hakan Akgün, muhtarlar, siyasi parti ve STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Misafirlerini kapıda karşılayan Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, misafirlerine hayırlı iftarlar diledi. Akşam ezanın okunması ile birlikte oruçlar açıldı.

BAŞKAN ERKİŞ: "KATILIMLARINIZ BİZLERE GÜÇ VE ONUR VERMİŞTİR"

Katılımcıları tek tek selamlayarak konuşmasına başlayan Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, "Hiçbir iftar yemeği benim için bu kadar huzur dolu, bu kadar coşkulu olmamıştı. Yağan rahmetle birlikte iftarımızın bereketi çoğaldı. Çok teşekkür ediyorum. Katılımlarınız bizlere güç ve onur vermiştir. Allah razı olsun. Allah kabul etsin tuttuğumuz oruçları. Hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.