Şanlıurfa'da Ambulansta Doğum Heyecanı

Şanlıurfa'da hastaneye nakledilmek üzere ambulansa alınan kadın, yolda doğum yaptı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Pekmezli Mahallesinde meydana geldi. Mahallede alınan hamile bir hasta, Akçakale Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği sırada doğum sancılarının başlaması üzerine ambulansta doğum gerçekleştirdi. Anne C.G. doğum sırasında ambulansta görevli 112 Acil Sağlık ekibi personeli Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Hasret Çiftçi ve Paramedik Ali Fuat Gündüzalp'in yerinde ve hızlı müdahalesiyle sağlıklı bir şekilde doğum yaptı. Anne ve yeni doğan bebek, doğumun ardından güvenli bir şekilde hastaneye ulaştırılarak sağlık ekiplerince gerekli tıbbi kontrolleri yapılmak üzere ilgili uzmanlara teslim edildi.

Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olay yerinde görev yapan 112 Acil Sağlık personelinin profesyonel yaklaşımı ve özverili çalışmaları takdirle karşılandı. - ŞANLIURFA