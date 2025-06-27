Şanlıurfa'da Ambulans İçinde İkiz Bebek Doğumu Gerçekleşti

Şanlıurfa'da Ambulans İçinde İkiz Bebek Doğumu Gerçekleşti
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Şanlıurfa'da 112 Acil Yardım ekibi, gebe kadını hastaneye götürürken ambulansta ikiz bebeklerin doğumuna yardımcı oldu. Sağlık ekipleri, soğukkanlılık ve profesyonellikle doğumu başarıyla gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde evden aldıkları gebe kadının, ambulansta ikiz bebeklerini doğurmasına sağlık ekipleri yardımcı oldu.

Merkez Dağyanı ekibi, saat 19.45 sıralarında Eyyübiye ilçesine bağlı Yolbaşı kırsal mahallesinden "miadında gebe" tanısıyla vakaya yönlendirildi. Gebeyi hastaneye ulaştırmak üzere yola çıkan 112 Acil Yardım ekibi, doğum eyleminin hızla ilerlemesi üzerine ambulansta doğumu gerçekleştirdi.

Ambulans ekibinde görevli ATT Emre Erdem ve ATT Canan Dilan Tekin, doğum sürecinde büyük bir soğukkanlılık ve profesyonellik sergiledi. Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) ve Hastane Öncesi Obstetrik Aciller Eğitimi almış olan ekip, doğum sürecini başarıyla yönetti. Anne ve bebeklerin sağlık durumunu sürekli kontrol altında tutan ekip, doğumu sorunsuz şekilde tamamladı. Doğumun ardından anne ile 'bir kız ve bir erkek' olan ikiz bebekler, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.

Görevli personellerden Canan Dilan Tekin, "Hastaneye seyir halindeyken şehir merkezine 40 kilometre kala doğum gerçekleşti. İlk bebeğin doğumunu gerçekleştirdim. Ekip arkadaşıma teslim ettim. Ekip arkadaşım ilk bebeğin stabilizasyonunu sağlarken, bende ikinci bebeğin doğumunu gerçekleştirdim. Daha sonra yine ekip arkadaşıma teslim ettim. Ekip arkadaşım ikinci bebeğin de stabilizasyonunu gerçekleştirdi. O sırada ben de annenin değerlerini kontrol ettim. Ardından anne ve bebeği hastane aciline teslim ettik" dedi.

Görevli personellerden ATT Emre Erdem ise "Türkiye'nin en yüksek doğum oranına sahip illerinden biri olan Şanlıurfa'da bu tür doğum vakalarıyla sıklıkla karşılaşmaktayız. Şanlıurfa Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde aldığımız Yenidoğan ve NRP (Neonatal Resüsitasyon Programı) eğitimleri sayesinde sahada karşılaştığımız doğum vakalarına daha profesyonel ve etkin bir şekilde müdahale edebiliyoruz. Bu eğitimler, acil durumlarda daha hızlı ve doğru müdahalelerde bulunmamıza büyük katkı sağlamaktadır. Bu aldığımız eğitimler sayesinde ikiz bebeklerin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesine yardımcı olduk" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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