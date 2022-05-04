Şanghay'da kırsal bölgelerin yüzde 93'ü üretime yeniden başladı - Haberler

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Şanghay'da kırsal bölgelerin yüzde 93'ü üretime yeniden başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şanghay'da kırsal bölgelerin yüzde 93'ü üretime yeniden başladı

Şanghay Tarım ve Köy Komitesi Müdür Yardımcısı Ye Junping, Şanghay kentine bağlı kırsal bölgelerin yüzde 93'ünden fazlasının üretime yeniden başladığını açıkladı.

Şanghay Tarım ve Köy Komitesi Müdür Yardımcısı Ye Junping, Şanghay kentine bağlı kırsal bölgelerin yüzde 93'ünden fazlasının üretime yeniden başladığını açıkladı.

Şanghay Tarım ve Köy Komitesi Müdür Yardımcısı Ye Junping, bugün düzenlenen salgınla mücadele konulu basın toplantısında Şanghay kentine bağlı kırsal bölgelerin yüzde 93'ünden fazlasının üretime yeniden başladığını, sebze ve meyve yetiştiricilerin yüzde 98'inden fazlasının da yeniden işe başladığını söyledi. Ye, baharda çiftçilik için gerekli olan tohumlar, gübreler, böcek ilaçları, tarım makineleri ve diğer malzemelerin ulaştırıldığını açıkladı. Şu anda Şanghay'da çok sayıda yeşil yapraklı sebze, karpuz ve kavunun piyasada bulunduğuna işaret eden Ye, önümüzdeki dönemlerde çiftçilerin yetiştirdikleri sebze ve meyvelerin sorunsuz olarak satışını ve Şanghay sakinlerinin tüketim ihtiyaçlarını karşılamak için etkili önlemler alacaklarını ifade etti. - ŞANGHAY

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şanghay, Tarım, Yerel, Haberler

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