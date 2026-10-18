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Saltuk Deniz, YENİ Parti Rize İl Başkanlığı ön seçimini oyların üçte ikisiyle kazandı

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Saltuk Deniz, YENİ Parti Rize İl Başkanlığı ön seçimini oyların üçte ikisiyle kazandı
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YENİ Parti'nin Rize İl Başkanlığı ön seçimini, oyların üçte ikisini alan kurucu İl Başkanı Saltuk Deniz kazandı. Deniz, seçimin ardından partililere birlik ve dayanışma çağrısı yaparak iktidar hedefi için birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - YENİ Parti Rize İl Başkanlığı ön seçiminde, kullanılan oyların üçte ikisini alan kurucu İl Başkanı Saltuk Deniz seçildi. Deniz, partililere birlik ve dayanışma çağrısında bulunarak iktidar hedefi doğrultusunda birlikte mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

YENİ Parti'nin Rize'de merkez ilçe dahil 12 ilçesinde üyelerin oy kullandığı il başkanlığı ön seçimi tamamlandı. Kurucu İl Başkanı Saltuk Deniz, kullanılan oyların üçte ikisini alarak seçildi.

Ön seçimde konuşan Deniz, partinin kuruluş amaçlarına, siyasi hedeflerine ve önümüzdeki dönemde yürütecekleri çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni bir parti olduklarını belirten Deniz, siyaseti geçmişteki kırgınlıklar ve anlaşmazlıklar üzerinden değil, bundan sonra hayata geçirilecek çalışmalar üzerinden yürütmek istediklerini ifade etti.

BİRLİK VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Partililerin "İktidar" sloganları eşliğinde konuşan Deniz, iktidar hedefinin partinin kuruluşundan itibaren temel amaçları arasında yer aldığını söyledi. Deniz, bu hedef doğrultusunda bütün partililerin sorumluluk alması ve birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında cezaevinde bulunan siyasilere de değinen Deniz, Genel Başkan ve parti teşkilatlarının Rize'de ve Türkiye genelinde gece gündüz çalıştığını belirtti. Deniz, partililere kongre sürecinin ardından da çalışmalarını sürdürmeleri ve ortak hedefler etrafında kenetlenmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA
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