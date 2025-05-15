Rusya ve Ukrayna Barış Görüşmeleri İçin İstanbul'da Buluşuyor
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, saat 17.30'da İstanbul'daki Rusya Başkonsolosluğu'nda açıklama yapacak. Barış görüşmeleri kapsamında Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da bir araya gelmesi bekleniyor.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy'in saat 17.30'da İstiklal Caddesi'nde bulunan Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğunda açıklama yapılacağını öğrenildi.
Rusya ve Ukrayna heyetlerinin barış görüşmeleri kapsamında, İstanbul'da bir araya gelmeleri bekleniyor. Basın mensuplarının Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki bekleyişi sürerken, gazetecilere açıklamaya yapan konsolosluk yetkilisi Andrian Andrianov, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğunda saat 17.30'da açıklama yapılacağını söyledi. Açıklamayı heyete başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy'nin yapacağı öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel