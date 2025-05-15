Rusya ve Ukrayna Barış Görüşmeleri İçin İstanbul'da Buluşuyor

Rusya ve Ukrayna Barış Görüşmeleri İçin İstanbul'da Buluşuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, saat 17.30'da İstanbul'daki Rusya Başkonsolosluğu'nda açıklama yapacak. Barış görüşmeleri kapsamında Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy'in saat 17.30'da İstiklal Caddesi'nde bulunan Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğunda açıklama yapılacağını öğrenildi.

Rusya ve Ukrayna heyetlerinin barış görüşmeleri kapsamında, İstanbul'da bir araya gelmeleri bekleniyor. Basın mensuplarının Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki bekleyişi sürerken, gazetecilere açıklamaya yapan konsolosluk yetkilisi Andrian Andrianov, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğunda saat 17.30'da açıklama yapılacağını söyledi. Açıklamayı heyete başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy'nin yapacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bekçinin fark edip hastaneye götürdüğü üniversiteli kalp krizinden hayatını kaybetti

Yolda yürürken fenalaştı! Bekçi hemen hastaneye götürdü ama...
Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi

Amatöre düşen Süper Lig'in efsane kulübü faturayı emekçiye kesti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahmut Uslu'dan 'Mourinho ile devam mı edeceksiniz?' sorusuna görülmemiş yanıt

"Mourinho ile devam edecek misiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok

İmzalar atıldı ama YPG direnmeye devam ediyor
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Ünlü jokey Halis Karataş attan düştü! İşte son durumu

Ünlü jokey attan düştü! Sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi
Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Dün tahliye edilen Arif Kocabıyık tekrar tutuklandı
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.